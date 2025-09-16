Анастасия Соболева начала выступления на турнире WTA 50 в Пазарджике.

WTA 50 Пазарджик (Болгария), грунт, 1/16 финала

Мелиса Эрджан (Австралия, WTA № 549) – Анастасия Соболева (Украина, WTA № 264) – 6:3, 5:7, 2:6

21-летняя Анастасия Соболева встречу первого раунда турнира WTA 50 в Пазарджике (Болгария) против представительницы Австралии Мелисы Эрджан начала неуверенно. В первом сете она вела в счете 2:0, а дальше отдала инициативу сопернице и уступила 3:6.

Во втором сете Эрджан продолжила действовать мощно и получила солидное преимущество с двумя брейками – 4:2. Однако Анастасия в ключевой момент забрала гейм австралийки, вышла вперед 5:4 и с небольшими трудностями общий счет сравняла.

Решающий сет прошел под полным контролем Соболевой, которая с двумя брейками победила 6:2 и завоевала путевку во второй раунд.

В 1/8 финала Анастасию Соболеву ждет так называемая "нейтральная" россиянка Дарья Лодикова (WTA № 410).

