Во время матча между Ариной Соболенко и Мартой Костюк начался дождь. Именно это и вызвало позорный инцидент: белоруска сначала пожаловалась на погодные условия, а потом отказалась подавать несмотря на то, что судья настаивал на продолжении игры.

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Впрочем, Соболенко по своему усмотрению решила остановить игру, тогда как арбитры ничего не сделали. Не только Костюк была в шоке – зрители также возмутились из-за поведения "нейтральной" спортсменки, а также из-за ее вседозволенности. После паузы Соболенко еще и получила право повторить первую подачу (которую она сделала неудачно, после чего и сделала эту паузу), что дало ей дополнительное преимущество.

Марта также возмутилась из-за этого поступка, однако позже успокоилась, еще и найдя, как подколоть соперницу. "Она никогда не выиграет премию за спортивное поведение", – обратилась Костюк к своей команде.

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