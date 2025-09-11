Во время подкаста Джея Шетти Соболенко задали пять коротких вопросов, последний из которых является одним и тем же на каждом шоу. "Если бы вы могли ввести один закон, которого люди должны были бы придерживаться, какой бы это был?"

Украинская федерация гимнастики рассматривает бойкот соревнований из-за допуска российских спортсменов на международные турниры

Первая ракетка мира откровенно удивила своим ответом: "Я бы хотела, чтобы все решалось путем разговора. Без войн или конфликтов. Сядьте, разговаривайте, решайте свои проблемы. Не выходите из комнаты, пока не достигнете согласия. Это спасло бы много жизней", – цитирует Соболенко Onet.

Стоит заметить, что это фактически первое публичное высказывание белоруски относительно войны, которую Россия развязала против Украины. Ранее она ограничивалась ответом "без комментариев", лишь однажды нарушив тишину, сказав, что "ни один из белорусских спортсменов не поддерживает войну".

Российская "нейтральная" фехтовальщица надела футболку с Путиным – она до сих пор участвует в международных соревнованиях (ВИДЕО)