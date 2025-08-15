"Нейтральная" первая ракетка мира Арина Соболенко завершила участие на турнире WTA 1000 в Цинциннати, проиграв в двух сетах казашке Елене Рыбакиной.

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/4 финала

Арина Соболенко ("нейтральная", 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – 0:2 (1:6, 4:6)

Первая ракетка мира, Арина Соболенко, неожиданно не смогла выйти в полуфинал тысячника в американском Цинциннати. Правда, в соперницах была Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, – 10-я в рейтинге WTA.

Первый сет завершился настоящим провалом для Соболенко, которая смогла выиграть лишь один гейм – 1:6. Во втором сете "нейтральная" активизировалась и попыталась вернуться в игру, но Рыбакина дожала соперницу, выиграв со счетом 6:4.

Стоит добавить, что казашка выполнила 11 эйсов и ни разу не потеряла свою подачу. Игра продолжалась 1 час 16 минут. В полуфинале тысячника в Цинциннати Рыбакина встретится с третьей ракеткой мирового рейтинга, Игой Свёнтек.

