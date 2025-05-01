В матче между Мартой Костюк и Ариной Соболенко произошел позорный эпизод. Белоруска на тай-брейке второго сета не попала свою подачу, после чего попросила о перерыве из-за дождя. Хотя судья настаивала на том, что матч должен был продолжаться, Соболенко отказалась подавать, а после возобновления игры получила право на повторение первой подачи.

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"Боже мой... Подавать под дождем было невозможно. Я попыталась выполнить первую подачу, но поняла, что не могу продолжать – вода заливала глаза. Это было невозможно. Я знала, что если продолжу, то точно сделаю двойную ошибку, а мне этого не хотелось. Так что я решила, что играть дальше нельзя. И рада, что сделала это", – приводит слова Соболенко ВТУ.

Напомним, белоруска в итоге победила Марту Костюк и вышла в полуфинал WTA 1000, где её ждёт Элина Свитолина. Матч состоится уже сегодня, в 22:30 по киевскому времени.

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