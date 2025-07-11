Соболенко наехала на Анисимову во время полуфинала Уимблдона – ВИДЕО
Белорусская теннисиска Арина Соболенко (WTA №1) нервно отреагировала на действия соперницы во время 1/2 финала Уимблдона.
10 июля американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA №12) победила первую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.
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В одном из геймов Анисимова выиграла очко после того, как мяч задел трос и изменил направление в ее пользу. Во время перехода теннисисток Соболенко обратилась к Аманде со словами: "Почему ты не извинилась?"
К слову, в финале Уимблдона Аманда Анисимова встретится с польской теннисисткой Игой Свьонтек (WTA № 8), которая в полуфинале уверенно обыграла Белинду Бенчич – 2:6, 0:6.
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