10 июля американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA №12) победила первую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 – 6:4, 4:6, 6:4.

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В одном из геймов Анисимова выиграла очко после того, как мяч задел трос и изменил направление в ее пользу. Во время перехода теннисисток Соболенко обратилась к Аманде со словами: "Почему ты не извинилась?"

At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova for not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/IPvlFXou2O — Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) July 10, 2025

К слову, в финале Уимблдона Аманда Анисимова встретится с польской теннисисткой Игой Свьонтек (WTA № 8), которая в полуфинале уверенно обыграла Белинду Бенчич – 2:6, 0:6.

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