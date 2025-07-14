"Что известно о Радомире Стельмахе, который живет и тренируется в Германии? С ним также сложно, то же самое. Они там решают, как остаться в Германии.

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Вопрос объемный и касается отношений в национальной спортивной гимнастике вообще. Вернулась Стелла Захарова, и к ней есть немало вопросов. Надо объединять, чтобы спортсмены и тренеры хотели работать, а не наоборот", – сказал Гутцайт в интервью Спорт 24.

Напомним, 19-летний Стельмах – чемпион Европы в команде, участник олимпийских Игр в Париже. Сейчас он тренируется в Германии за счет местного спортивного клуба. По словам тренера гимнаста Эдуарда Ермакова, Радомир отказался приезжать в Украину, чтобы подписать контракт с Минмолодьспортом (дистанционно это сделать нельзя, поскольку спортсмена должны поставить на воинский учет).

Интересно, что Стельмах не заявлял о смене гражданства как Илья Ковтун, однако попросил главного тренера сборной Украины не включать его в списки национальной команды.

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