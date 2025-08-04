Известный американский рэпер Снуп Догг обратился к Александру Усику после его поединка с Даниэлем Дюбуа.

Недавно в сети появилось видео, на котором культовый рэпер Снуп Догг лично поздравил с победой абсолютного чемпиона хевивейта Александра Усика. Легендарный исполнитель даже в шутку предложил Усику свою сигару.

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"Поздравляю, мужчина. Круто. Ты просто выбил из него все дерьмо. Мне это нравится. Ты надрал ему его й****ну задницу, как я и думал., Я знал, что ты это сделаешь. Спасибо тебе, чемпион.

Я хочу тебе это отдать (показывает сигару – прим.) – ты это заслужил. Это мой брат. Это наш братан", – сказал Снуп Догг.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

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