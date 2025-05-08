Победа Чжао Синьтуна на чемпионате мира 2025 может приблизить снукер к олимпийскому признанию.

Глава Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) Джейсон Фергюсон заявил о том, что победа представителя Китая Чжао Синьтуна на чемпионате мира создает возможность для появления снукера в программе будущих Олимпиад.

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Фергюсон уверен, что успех Синьтуна даст импульс для развития снукера не только в Азии, но и в мире, а также повысит его шансы на включение в программу Брисбена-2032.

"Мы ведем переговоры со всеми организациями. В этом задействовано много политики, но учитывая масштабы снукера и важность Китая для МОК (Международного олимпийского комитета), то кто-то должен взглянуть на это и сказать: "Пришло время снукера".

Если говорить реалистично, Австралия является целью", – цитирует Джейсона Фергюсона BBC.

Ранее уже предпринимались попытки по включению снукера в программу Игр 2020 года в Токио и 2024-го в Париже, но они потерпели неудачу.

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