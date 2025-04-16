ITF W75, Кальви (Франция). Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина, WTA № 139) – Лиза Цаар (Швеция, WTA № 510) – 6:3, 6:2

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Дарья Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 в Кальви (Франция). В стартовом матче первая сеяная за 1 час 5 минут победила шведку Лизу Цаар.

Теннисистки впервые встретились между собой в очном противостоянии. Дарья сделала по три брейка в каждом сете, а за весь матч отдала лишь две свои подачи.

В 1/8 финала Снигур встретится с Амарни Бэнкс (WTA № 326) из Великобритании. В прошлом году спортсменки играли на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери – тогда украинка переиграла британку со счетом 6:4, 7:5.

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