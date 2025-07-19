Дарья Снигур встретилась с представительницей Польши Линдой Климовичевой в полуфинале турнира серии ITF W75 в Витории-Гастейс (Испания). Результат и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

ITF W75, Витория-Гастейс (Испания), женщины, хард, 1/2 финала

Линда Климовичева (Польша, WTA № 212) – Дарья Снигур (Украина, WTA № 201) – 6:4, 7:6 (7:1)

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Снигур, которая имела второй номер посева, считалась фавориткой матча, но свой статус не подтвердила и потерпела болезненное поражение в двух сетах.

Внутри первой партии соперницы обменялись брейками, а судьбу сета решили в десятом гейме – Климовичова сделала уверенный брейк, разбив Дарью под ноль. В девятом гейме второй партии Снигур имела два брейк-поинта, но ни один из них не реализовала, поэтому не получила желаемое преимущество. Как следствие, все в партии решилось на тай-брейке. Его украинка провела ужасно – смогла взять лишь одно очко, потеряв три на своей подаче.

Климовичова, одолев Снигур, вышла в финал, где ее ждет встреча с представительницей Литвы Юстиной Микульските (WTA № 214).

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