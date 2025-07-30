Дарья Снигур и Диан Парри разыграли путевку в четвертьфинал на турнире WTA 125. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Варшава (Польша), хард, 1/8 финала

Диан Парри (Франция, WTA № 109) – Дарья Снигур (Украина, WTA № 193) – 6:4, 4:6, 4:6

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Снигур в первой партии встречи, которая проходила при равной борьбе, проиграла. Парри получила преимущество, но после этого столкнулась с сильным давлением со стороны украинки и была вынуждена действовать по ее правилам.

Второй сет Снигур выиграла с зеркальным счетом. Такой же результат был зафиксирован в пользу Дарьи и после третьего сета – украинка победила и вышла в четвертьфинал.

Далее по турнирной сетке Снигур ждет 32-летняя серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в парном разряде Виктория Голубич (WTA № 90) из Швейцарии.

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