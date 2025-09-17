Снигур разгромила белорусскую соперницу, пробившись в четвертьфинал турнира WTA 12
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала важную победу над Кристиной Дмитрук.
WTA 125, Калдаш-да-Раинья, Португалия, грунт
Одиночный разряд, первый раунд, второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Дмитрук (–) – 6:1, 6:1.
Дарья Снигур (№193 WTA) на турнирные WTA 125 встречалась с нейтральной теннисисткой с белорусским паспортом Кристиной Дмитрук (№263 WTA).
Спортсменки впервые встречались в своей истории. Матч длился час и семь минут. Дарья без проблем справилась с соперницей, обыграв ее 6:1, 6:1.
В следующем раунде Снигур будет противостоять Габриэле Кнутсон (№236 WTA) из Чехии.
