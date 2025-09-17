WTA 125, Калдаш-да-Раинья, Португалия, грунт

Одиночный разряд, первый раунд, второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Кристина Дмитрук (–) – 6:1, 6:1.

Дарья Снигур (№193 WTA) на турнирные WTA 125 встречалась с нейтральной теннисисткой с белорусским паспортом Кристиной Дмитрук (№263 WTA).

Спортсменки впервые встречались в своей истории. Матч длился час и семь минут. Дарья без проблем справилась с соперницей, обыграв ее 6:1, 6:1.

В следующем раунде Снигур будет противостоять Габриэле Кнутсон (№236 WTA) из Чехии.

