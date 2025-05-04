Дарья Снигур не смогла довести до победного завершения ITF W50 в испанской Екле.

ITF W50, Екла, одиночный разряд, хард, финал

Дарья Снигур (Украина, WTA № 147) – Армони Тан (Франция, WTA №283) – 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

Снигур на предыдущих четырех стадиях не отдала соперницам ни одного сета и подходила к финалу против француженки Тан в статусе фаворитки.

Месть за Свитолину и Костюк не сложилась: четвертая ракетка мира отдала белоруске финал мадридского тысячника

Украинка начала уверенно, выиграв первый сет со счетом 6:3. Впрочем, дальше начались проблемы. Тан во второй партии ответила тем же, а третья превратилась в избиение Снигур. 1:6 – турнир выигрывает теннисистка из Франции.

Для Дарьи это второй проигранный финал в 2025 году. 16 февраля она уступила россиянке Авдеевой в решающем матче ITF W75, который принимал немецкий Альтенкирхен.