Дарья Снигур завершила свои выступления на Открытом чемпионате США с призовым фондом 35,5 млн долларов.

US Open-2025. Первый раунд квалификации, женщины

Дарья Снигур (Украина, WTA № 177) – Симона Вальтерт (Швейцария, WTA № 129) – 6:4, 1:6, 2:6

Первой среди украинок на US Open-2025 стартовала Дарья Снигур. 23-летняя спортсменка стартовала с четвертьфинала квалификации и не смогла справиться со швейцаркой Симоной Вальтерт, которая в мировой квалификации занимает 129-ю строчку. Поединок длился 1 час 49 минут и завершился поражением украинки. В целом это была уже шестая встреча соперниц – швейцарка, которая в 2022 году в составе своей сборной стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг, сравняла счет 3:3.

Дарья уверенно начала поединок, закрыв первый сет. Однако удержать преимущество не смогла – Вальтер разбила украинку в двух следующих партиях, отдав нашей землячке лишь 3 гейма.

Снигур за игру не подавала навылет, сделала 1 двойную ошибку и 2 брейка. В активе ее соперницы 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и 5 брейков.

Для Дарьи это была пятая квалификация Открытого чемпионата США – в основу удалось пробиться только в 2022-м.

Напомним, кроме Снигур, в этом году в квалификации US Open-2025 будут бороться также украинки Александра Олейникова и Анастасия Соболева.

