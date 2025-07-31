Дарья Снигур и Виктория Голубич разыграли путевку в полуфинал на турнире WTA 125. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Варшава (Польша), хард, 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина, WTA № 193) – Виктория Голубич (Швейцария, WTA № 90) – 5:7, 2:6

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Украинка Снигур не считалась фавориткой встречи, но была способна дать бой 32-летней серебряной призерке Олимпийских игр 2020 года в парном разряде Виктория Голубич из Швейцарии. Так оно и произошло, лишь Дарье не удалось извлечь из этого хоть какие-то дивиденды.

В первом сете украинка имела преимущество (4:3, 5:4), но в решающий момент не удержала свою подачу, чем опытная Голубич сразу воспользовалась и забрала партию себе.

Второй сет прошел под полным контролем представительницы Швейцарии. Снигур лишь эпизодами включалась, но для перелома в игре этого было недостаточно.

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