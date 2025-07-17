ITF W75, Витория-Гастейс (Испания), женщины, хард, 1/8 финала

Элли Шопп (США, WTA № 736) – Дарья Снигур (Украина, WTA № 201) – 4:6, 4:6

Две теннисистки из Украины синхронно пробились в 1/8 финала на турнирах ITF W75

Снигур, которая, напомним, в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации, лишилась позиции в топ-200, на турнире в Витории-Гастейс имеет второй номер посева и считается одной из фавориток на победу. Пока украинка свой статус подтверждает и вышла уже в четвертьфинал.

В 1/8-й финала украинская теннисистка за 1 час 35 минут переиграла в двух сетах представительницу США Элли Шопп, которая занимает 736-е место в мировом реестре.

В первом сете Снигур "горела" со счетом 0:3, но смогла вернуться в игру и с двумя брейками забрала партию себе. Во втором сете Дарья снова выиграла 6:4, сделав сопернице три брейка, но дважды потеряла свою подачу.

В четвертьфинале Снигур ждет либо китаянка Ханью Гуо (WTA № 217), либо немка Джина Мари Диттманн (WTA № 728).

Свитолина и еще три украинские теннисистки попали в основную сетку US Open-2025