Дарья Снигур сыграет в финале хардового турнира серии ITF W50, который проходит в Экле (Испания).

ITF W50, Экла (Испания), хард, 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина, WTA № 147) – Амандин Эсс (Франция, WTA № 282) – 6:4, 6:0

Украинка триумфально вышла в финал 30-тысячника ITF в Италии, сокрушив испанку

Дарья Снигур стала участницей финала турнира серии ITF W50, проходящего в испанской Экле. В полуфинале украинка, имея первый номер посева, уверенно разобралась с француженкой Амандин Эсс (4-й номер посева).

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Снигур выполнила 4 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и совершила 7 брейков. Эсс завершила матч с одним эйсом, 4 ошибками на подаче и 3 брейками.

В финале украинка встретится с еще одной представительницей Франции Армони Тан (WTA №283).

Предстоящий финал станет для Снигур вторым в 2025 году и 18-м в карьере. В феврале она не выиграла решающую встречу на 60-тысячнике в Альтенкирхене (Германия).

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