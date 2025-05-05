Украинская гребчица Инна Осипенко-Радомская рассказала о решении выступать за другую страну на Олимпиаде в Рио 2016 года.

Инна Осипенко-Радомская завоевала 4 медали на Олимпийских играх в составе сборной Украины по гребле. Но свою пятую награду украинка выиграла уже в составе сборной Азербайджана в 2016 году.

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Легендарная гребчица объяснила свое решение в интервью для Спорт 24.

– У вас был период выступлений за Азербайджан. Туда вы поехали, как писали в прессе, из-за определенных финансовых недоразумений с федерацией гребли. Об этом известно, но хотелось бы, чтобы вы рассказали об условиях, которые вам там предоставили.

– Тогда мне реально периодически приходилось выживать. И я немножко не дождалась кайфовых условий, которые предоставили нашим девушкам. Я уже уехала. Когда попала в Азербайджан, то за двадцать лет гребли в Украине я подобного не имела. Там система по-другому построена. Когда подписывала контракт с президентом федерации, он бизнесмен, меня спросили, на какой результат я рассчитываю в Рио-2016 и что для этого нужно. Все, что я требовала, выполнялось в полном объеме.

– Вернулись в Украину уже с решением завершить карьеру?

– Я решила родить второго ребенка и пройти все этапы материнства. Потому что с Ульяной, старшей, этого не случилось: после рождения я через десять дней сидела уже в лодке, – вспомнила Осипенко-Радомская.

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