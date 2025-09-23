"Бойкотирование Украиной соревнований, где представлены спортсмены из РФ и Беларуси однозначно сыграло свою роль. Это дало толчок для изменения спортивного гражданства.

Украинская дзюдоистка отказалась от украинского гражданства – известна новая страна спортсменки

Федерация дзюдо Украины вынуждена руководствоваться приказом Министерства молодежи и спорта. Однако, в первую очередь, эти спортсмены уже несколько лет не живут в Украине и, видимо, окончательно решили не связывать свое будущее с нашей страной. Семья Литвиненко также некоторое время живет заграницей.

Говорить об оттоке, ссылаясь на пример Болдырева и Цуркан, некорректно. Смена спортивного гражданства была для них делом времени. Несмотря на это, ФГУ до последнего поддерживали с ними связь, создавали все необходимые условия для тренировок. В Федерации нет информации о возможной смене спортивного гражданства другими членами национальной сборной команды Украины по дзюдо", – объяснили представители Федерации дзюдо Украины в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, что 21-летняя Елизавета Литвиненко будет представлять сборную ОАЭ. 16-летняя Илария Цуркан и ее 20-летний брат Игорь Цуркан изменили Украину на Словению, а 20-летний Алексей Болдырев будет выступать под флагом Польши.

Три украинские спортсмены сменили гражданство – известно, за какие страны они будут выступать в будущем