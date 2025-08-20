Встреча Словакия – Украина состоится в Братиславе. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Президент ФБУ заблаговременно поблагодарил за выход мужской сборной Украины в отбор ЧМ-2027

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ, официальном YouTube-канале FIBA и в этой новости "Футбол 24+".

Сборные Украины и Словакии проведут вторую очную встречу в пре-квалификации ЧМ-2027. 9 августа в первом матче "сине-желтые" победили со счетом 80:71. В своем предыдущем поединке украинцы одолели команду Швейцарии – 73:64.

Победа над словаками сделает сборную Украины лучшей командой группы. В случае поражения придется считать игровые очки, ведь все три команды группы будут иметь одинаковое количество побед и поражений. Если украинцы проиграют до 12 очков, то останутся первыми, а если более 23, то займут лишь третье место.

Турнирная таблица группы D пре-квалификации ЧМ-2027

