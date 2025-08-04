Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 впервые с февраля 2024 года.

Японская теннисистка Наоми Осака будет соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной в 1/4 финала канадского Мастерса, который проходит в Монреале.

Свитолина разбила финалистку Уимблдона-2025 и вышла в четвертьфинал крупного турнира в Канаде

Осака на стадии 1/8 финала переиграла Анастасию Севастову в двух сетах – 6:1, 6:0.

Японка, которая является четырехкратной чемпионкой турниров серии Grand Slam, вышла в четвертьфинал "тысячника" или Мастерса впервые после Дохи-2024. То есть, Осака не заходила на WTA 1000 так далеко почти полтора года.

В общем Наоми Осака в двенадцатый раз попала в топ-8 на "тысячнике".

Свитолина показала неожиданный результат, выйдя в четвертьфинал в Канаде – лучше Элины есть только Свьонтек