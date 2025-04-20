"Я играла на многих турнирах серии 250 и это тот турнир, где ты действительно хочешь быть и который хочешь выиграть. Особенно, когда есть такой прекрасный трофей и сам его вид является мотивацией одержать победу.

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Конечно, спасибо всем болельщикам, медицинской команде, которая поддерживала наше здоровое состояние, это очень важно. А также, конечно, спасибо зрителям, всем, кто приходил каждый день и поддерживал нас, это вы подталкивали нас играть лучше и показывать действительно хороший теннис. Конечно, я также хочу поблагодарить мою команду, которая каждую неделю со мной. Также моего мужа Гаэля, который приехал.

И, конечно, спасибо всем украинцам, которые приходили на мои матчи и поддерживали меня. Слава Украине!", – цитирует Свитолину BTU.

Back on the winner’s podium ??



Elina Svitolina wins her 18th career title and first since 2023!#OCRM2025 pic.twitter.com/sebedN5Tl3 — Tennis Channel (@TennisChannel) April 20, 2025

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