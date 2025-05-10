Состоялась игра четвертьфинальной серии чемпионата Украины по футзалу, в котором Энергия принимала SkyUp. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол24+".

Экстра-лига 2024/25, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Энергия – SkyUp – 4:6 ОТ (0:0)

Голы: Грицина, 2, Грицина, 3, Радевич, 25, Кузь, 27 – Шарапиньо,11, 39, Гайван, 22, 25, 48, Лукас, Боб

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Энергия хорошо начала игру, забив два мяча, голами отметился Грицына. Однако гости смогли переломить ход матча и вышли вперед в начале второго тайма. Более того, на 27-й минуте Радевич вывел львовян вперед, однако SkyUp уже через несколько минут восстановил паритет.

Основное время игры завершилось вничью, поэтому поединок продолжился в овертайме. В экстратайме игра была приостановлена, игрок киевского клуба Шарапиньо потерял сознание. К счастью, футзалиста удалось привести в чувство, он в сопровождении партнеров покинул площадку.

В дополнительное время забивал только SkyUp – голами отметились Жоау Лукас и Боб. В итоге киевляне победили и вышли вперед в серии (2:1). Четвертый поединок между командами состоится 11 мая.

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