Украинский центровой сыграл за Портленд против Голден Стейт в матче Летней лиги НБА, которая прошлой ночью стартовала в Лас-Вегасе.

Шульга помог Бостону стартовать с победы в Летней лиге НБА

Скапинцев провел на паркете 16 минут 25 секунд. Он набрал 4 очка, сделал три подбора и две передачи, поставил два блок-шота. Из негатива в игре Дмитрия – сразу пять персональных фолов.

Игра завершилась убедительной победой Портленда со счетом 106:73.

В ночь на 13 июля Портленд со Скапинцевым встретится с Мемфисом, который, напомним, прошлой ночью проиграл со счетом 78:92 Бостону, цвета которого защищает украинец Максим Шульга.

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