Портленд Скапинцева уступил Мемфису со счетом 86:96. 27-летний украинец провел на паркете четыре минуты, за которые успел набрать шесть очков и выполнить один подбор.

Шульга помог Бостону стартовать с победы в Летней лиге НБА

В своем следующем матче, который состоится 16 июля, Трейл Блейзерс встретятся против Нового Орлеана.

Напомним, в сентябре 2024 года Дмитрий Скапинцев подписал контракт с Бостон Селтикс, однако был отчислен и перебрался в Мэн Селтикс, который является фарм-клубом Бостона. В январе украинца обменяли в фарм-клуб Портленда Рип Сити Ремикс.

Барселона стремится подписать капитана сборной Украины по баскетболу – каталонцы хотят вернуть легионера из Индонезии