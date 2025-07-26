ATP 500. Вашингтон. Хард. Мужчины. Четвертьфиналы.

Даниил Медведев (АТР №14) – Корентен Муте (АТР №59, Франция) – 1:2 (6:1, 4:6, 4:6)

Тейлор Фриц (АТР №4, США) – Алехандро Давидович Фокина (АТР №26, Испания) – 1:2 (6:7, 6:3, 5:7)

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Россиянин Медведев, занимающий 14-ю строчку в мировом рейтинге, довольно неожиданно проиграл французу Корентену Муте. Медведев убедительно выиграл первый сет, но проиграл второй, отдав свою подачу в 10-м гейме. Решающая партия была прервана из-за жары при счете 5:4 в пользу Муте. Впрочем, пауза не помогла россиянину, дальше представитель Франции выиграл брейк и реализовал матч-бол.

В полуфинале Муте встретится с австралийцем Алексом де Минором, который занимает 13-е место рейтинга АТР.

В другом четвертьфинале звездный хозяин турнира Тейлор Фриц уступил испанцу Алехандро Давидовичу Фокини. Фриц проиграл первый сет на тай-брейке, но во втором смог реабилитироваться – 6:3. Американец выиграл третью партию со счетом 4:1, но умудрился растерять преимущество и уступить.

В следующем раунде турнира в Вашингтоне Фокина встретится с еще одним американцем – Беном Шелтоном.

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