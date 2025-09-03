Гонщик Алекс Данн примет участие в свободной практике в итальянской Монце вместо одного из звездных пилотов Макларен.

Алекс Данн вернется в Формулу-1 во время практического заезда на Гран-при Италии. Об этом сообщает Sky Sports.

Ирландский пилот, который в мае спровоцировал массовую аварию в Формуле-2, временно заменит Оскара Пиастри или Ландо Норриса в болиде Макларен. Правда, Данн не будет участвовать в квалификации и решающей гонке Гран-при, ведь его участие в практике обусловлено правилами. Согласно им, каждая команда Формулы-1 должна выставить новичков минимум на 4 практики за сезон.

19-летний Данн уже ранее участвовал в практическом заезде Формулы-1 – в Австрии он отстал от Оскара Пиастри всего на 0,069 с.

