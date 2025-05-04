Все готово для проведения решающего матча чемпионата мира 2025 года по снукеру.

Полуфиналы завершились неожиданными поражениями фаворитов. Чжао Синьтун "переехал" легендарного Ронни О'Салливана (17:7), а первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп в напряженной борьбе уступил Марку Уильямсу (14:17).

Украинец помог Трампу и Си установить исторический рекорд чемпионатов мира по снукеру

Участники финала очень интересные. 28-летний Синьтун формально приехал на ЧМ в статусе любителя. Он отбывал дисквалификацию за участие в договорных матчах и был вынужден снова пробиваться из низов в элиту снукера. Чжао одолел 4 соперников в квалификации и еще 4 в основной стадии. Это лишь второй китаец в финале Крусибла после Дина в 2016 году.

Помешать Синьтуну попытается Марк Уильямс, который 2 недели назад отпраздновал 50-летие. Валлиец станет самым возрастным финалистом в истории чемпионатов мира. У него есть немалый опыт решающих матчей – позади в карьере 4 финала Крусибла, три победных.

Судить финал будет 32-летняя болгарка Десислава Божинова. Это вторая женщина-рефери в таком матче после Микаэлы Табб, которой доверяли контролировать битву за корону в 2009 и 2012 годах.

Финал между Синьтуном и Уильямсом состоится 4-5 мая, по две сессии в день. Для завоевания титула чемпиона мира и 500 тысяч фунтов призовых нужно выиграть 18 фреймов.