Джейк Пол наконец-то смог убедить хоть кого-то выйти с ним в ринг.

Одиозный блогер-боксер в ноябре 2024-го решением судей победил 58-летнего Майка Тайсона, после чего сыпал обещаниями о боях с Джошуа, Джервонтой или Канело. Реальность оказалась значительно скромнее.

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Следующим соперником Пола станет 39-летний Хулио Сесар Чавес-младший (54-6-1, 34 КО), информирует Ring Magazine. Поединок состоится этим летом, других подробностей источник не предоставляет.

Чавес-младший – сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса, который с 1990 по 1993 годы удерживал звание лучшего боксера мира по версии журнала The Ring. Потомок в 2011 году выиграл титул чемпиона WBC во втором среднем весе, однако больше запомнился постоянными скандалами – допинг, употребление марихуаны, арест за незаконное хранение оружия. За последние 3,5 года Чавес-младший провел всего один бой. Летом 2024-го мексиканец победил бывшего бойца UFC Юрая Холла в андеркарте боя Пола против Майка Перри.