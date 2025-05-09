Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс и легендарный Нейт Диас "зашкварились", приняв приглашение стать капитанами во втором сезоне российского поп-MMA шоу ALF Reality. Об этом сообщил Альфредо Аудиторе – организатор "болотного цирка".

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В первом сезоне возглавлять команды должны были россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили, что вызвало масштабное возмущение. Впрочем, другу Украины хватило ума отказаться от этого позора. Тогда его заменил американец Алджамейн Стерлинг.

Теперь в роли именитых наемников Джонс и Диас. На их репутации и без того хватает темных пятен, несмотря на безусловное бойцовское мастерство. Джонс на автомобиле возил марихуану и травмировал беременную женщину, пьяным стрелял из пистолета посреди улицы, получал несколько дисквалификаций из-за употребления допинга.

Диас – в принципе один из главных хулиганов в истории UFC "благодаря" своему хамскому поведению в октагоне и за его пределами. У него также были проблемы с полицией из-за удушения гражданского человека до потери сознания.

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