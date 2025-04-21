В интервью блогеру-пропагандисту с антиукраинскими взглядами Такеру Карлсону именитый ирландец рассказал, что хотел бы стать президентом своей страны.

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"Я – гражданин Ирландии и люблю свою страну до смерти. Никто и никогда не сможет это изменить. Я готов отдать свою жизнь за этот народ. Знаете, я вложил в развитие Ирландии огромные деньги.

Многие люди начали работать благодаря мне. Ведь имею огромное количество предприятий, бизнеса, различных проектов. Ежедневно слышу жалобы своих земляков и вижу проблемы, с которыми они сталкиваются. Им приходится ежедневно бороться за свою жизнь. Нельзя игнорировать проблемы Ирландии. Нужно срочно что-то сделать", – сказал борец в интервью.

Макгрегор – бывший чемпион в полулегком и легком весе. Несколько раз Конора обвиняли в сексуальном насилии.

К слову, после успешной боксерской карьеры Виталий Кличко стал мэром Киева.

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