Американская конюшня Хаас пополнилась новым пилотом. Резервным гонщиком команды на сезон 2025 года стал японец Рё Хиракава, сообщает Racingnews365.

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Интересно, что в 2023 году 31-летний пилот был резервным в Макларене, а недавно провел тренировочную сессию в составе Альпин во время Гран-при Японии, где заменил Джека Дуэна в первой свободной практике на трассе в Сузуке. Отмечается, что Хаас до сих пор не имели постоянного резервного пилота, ранее одалживая гонщиков у Феррари. В частности, в 2024 году Оливер Берман дважды заменял Кевина Магнуссена.

Хиракава еще не стартовал ни в одном Гран-при, что делает его пригодным к участию в обязательных сессиях FP1 для новичков, которые каждая команда должна провести в течение сезона. В 2025 году количество таких сессий удвоили – теперь каждая команда должна предоставить четыре возможности для молодых пилотов (по две на каждую машину). Первое выступление Рё состоится уже на Гран-при Бахрейна, где он заменит Бермана.

К слову, Хиракава в 2022 году одержал победу в 24 часах Ле-Мана. Также японец дважды становился чемпионом WEC – в 2022 и 2023 годах.

Напомним, Хаас – первая американская команда в Формуле-1. В сезоне 2021 года их титульным спонсором была российская компания "Уралкалий", а пилотом – сын владельца Никита Мазепин. Это сотрудничество запомнилось рядом скандалов: сначала фанаты обвинили Никиту в покупке места в команде, а затем им не понравилось, что новая ливрея машины была выполнена в цветах российского флага. В конце концов, 5 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Хаас объявила о расторжении контракта с "Уралкалием" и Никитой Мазепиным.

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