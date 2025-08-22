Звезда сборной Вьетнама Нгуен Тхи Бич Туен отказалась от участия в ЧМ-2025 по волейболу из-за новых правил FIVB.

Женская сборная Вьетнама впервые в истории вышла на чемпионат мира по волейболу, но перед стартом турнира команда потеряла свою главную звезду. Диагональная Нгуен Тхи Бич Туен (25 лет) объявила об отказе выступать на ЧМ-2025 из-за новых требований по гендерным проверкам, введенных Международной федерацией волейбола (FIVB).

Федерация волейбола Вьетнама 19 августа обнародовала заявку команды без Тхи Бич Туен, объяснив ее отсутствие "личными причинами". Однако сама волейболистка в Facebook заявила, что настоящая причина – новые правила FIVB, по которым все участницы чемпионата мира должны пройти гендерный тест.

"Я хочу объявить, что не буду участвовать в предстоящем чемпионате мира. Это решение, которое я тщательно обдумывала, и которое пользуется уважением у тренерского штаба и Федерации волейбола Вьетнама", – написала игрок. Спортсменка назвала нововведения "недостаточно прозрачными" и подчеркнула, что не готова соглашаться на такие условия.

Потеря Тхи Бич Туен – серьезный удар по сборной Вьетнама. Диагональная является самой результативной игроком команды, с которой получала Кубок претендентов-2024 и дважды выигрывала азиатскую Лигу наций (2024 и 2025 годы), получив звание MVP обоих турниров.

Это уже не первый скандал для вьетнамского волейбола. В 2025 году на ЧМ U21 двое волейболисток – Данг Ти Хонг и Нгуен Фионг Куинь – были дисквалифицированы после проваленного гендерного теста.

На чемпионате мира-2025 Вьетнам стартует 23 августа матчем против действующей чемпионки мира Польши. Соперниками в группе G также станут Германия и Кения.

