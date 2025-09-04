Организаторы велогонки Вуэльта заморозили результаты этапа в Бильбао за три километра до финиша.

11-й этап Вуэльты-2025 в Бильбао завершился без традиционного определения победителя. Причиной стали акции в поддержку Палестины, которые создали опасность для участников гонки.

По информации L'Équipe, организаторы были вынуждены принять срочное решение – зафиксировали результаты за три километра до финиша. В наибольшей степени под угрозой оказались спортсмены команды Israel-Premier Tech, которые уже не впервые сталкиваются с давлением во время испанского Гранд-тура.

Накануне акции протеста уже давали о себе знать: на командной "разделке" протестующие пытались остановить гонщиков, а во время 10-го этапа попытка вторжения на трассу привела к падению итальянца Симоне Петилли. Кроме этого, вдоль дороги регулярно появлялись палестинские флаги.

Директор Вуэльты Кико Гарсия признал, что именно этап в Бильбао был наиболее рискованным: "Мы знали, что местные жители активно поддерживают эти акции. Надо было действовать быстро, чтобы обезопасить гонщиков".

Таким образом, 11-й этап завершился без победителя – все спортсмены получили одинаковое время. Организаторы сосредотачиваются на усилении мер безопасности, ведь до завершения испанского Гранд-тура впереди еще более недели гонки.

