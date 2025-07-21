19 июля украинец уступил британцу Соломону Дакресу в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. После поединка Сиренко опубликовал сообщение в Instagram, в котором заявил, что вернется сильнее.

Сиренко потерпел неожиданное поражение в андеркарде реванша Усик – Дюбуа – украинец проиграл впервые в карьере

"Вчера был не мой вечер. Я разочарован своим выступлением и искренне признаю: я не показал даже части того, на что способен. Причины можно искать, оправдания – находить. Но правда одна: всю ответственность я беру на себя. Я сделаю глубокую работу над ошибками, разберу это поражение до мельчайших деталей и извлеку из него правильные уроки.

Я обязательно вернусь в ринг – совсем с другим огнем в глазах и другим настроением. Это еще не конец. Это начало нового пути. Спасибо вам за веру", – написал Сиренко.

Напомним, что сначала Владислав Сиренко должен был провести поединок против своего соотечественника Андрея Новицкого. Однако Новицкий получил тяжелую травму колена и был вынужден сняться с поединка.

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