Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) высказался об отмене боя против его соотечественника Андрея Новицкого (15-0, 11 KO).

– Владислав, почему бой с Андреем Новицким отменен? Действительно травма соперника?

– Это бокс – такое бывает.

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– Ширятся новости и видео, что Новицкий не так давно на дне рождения тренера Анатолия Дудченко 29 июня чувствовал себя прекрасно. Что скажете?

– Да, что тут сказать? "Взломщик с улиц" сломался сам, – сказал Сиренко для Sport-Ехргеѕѕ.

Недавно в сети появился видеоролик, на котором Андрей Новицкий празднует день рождения своего тренера Анатолия Дудченко, а все действо происходит в сопровождении русской композиции.

Напомним, Владислав Сиренко и Андрей Новицкий должны были провести поединок в андеркарде реванша Усик – Дюбуа, однако Новицкий получил травму колена и снялся с поединка. Зато Сиренко 19 июля встретится с британцем Соломоном Дакресом (9-1, 3 КО).

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