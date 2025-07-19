Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) в очередном поединке своей карьеры встретился с британцем Соломоном Дакресом (9-1, 3 КО).

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Для Сиренко этот бой стал первым после подписания контракта с компанией Queensberry Promotions, которую возглавляет известный промоутер Фрэнк Уоррен. Владислав наконец-то получил возможность выступать в по-настоящему больших шоу.

Бой против Дакреса был рассчитан на десять раундов. Первая трех минутка осталась за Сиренко, но дальше он получил очень серьезное сопротивление со стороны соперника, который моментами сильно превосходил украинца. Владислав, впрочем, держал свою линию – пытался найти слабые места в обороне британца и ими воспользоваться.

Поединок был преимущественно равный. Дакрес работал вторым номером, но был очень опасным и успешным. В восьмом раунде Сиренко классно пробил Дакреса – тот даже потерял капу. Впрочем, Соломон также отвечал.

К завершающим раундам оба боксера сильно устали, поэтому уже не могли быть очень активными. Мобильнее был Дакрес, которого до боя считали андердогом. Украинец должен был рисковать. Было понятно, что это уже обязательное условие для его победы.

По завершению десяти раундов судьи признали Дакреса победителем боя – Сиренко проиграл впервые в карьере.

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