Янник Синнер победил Алекса Де Минора в битве за выход в финал турнира ATP 500 в Китае. Отчет об игре и результат матча – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 500, Пекин (Китай), хард, мужчины, полуфинал

Янник Синнер (Италия, ATP № 2) – Алекс Де Минор (Австралия, ATP № 8) – 6:3, 4:6, 6:2

Вторая ракетка мира Янник Синнер пробился в финал турнира ATP 500 в Пекине. В полуфинале итальянец в трехсетовом матче переиграл Алекса Де Минора.

Первый сет Синнер уверенно выиграл со счетом 6:3, но затем уступил 4:6. В третьем сете Янник все же вырвал победу – 6:2. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

В финале итальянский теннисист сыграет против победителя матча между Лернером Тином (США, ATP № 52) и нейтральным Даниилом Медведевым (ATP № 18).

