ATP 1000. Цинциннати. Хард. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия, АТР №1) – Габриэль Диалло (Канада, АТР № 35) – 6:2, 7:6

Джексон Бруксби (США, АТР №101) – Артюр Казо (Франция, АТР №76) – 7:5, 6:1

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер одержал свою вторую победу на турнире, одолев канадца Габриэля Диалло. Итальянец уверенно выиграл первый сет, но во втором Диалло был близок к камбэку, уступив лишь на тай-брейке.

Поединок длился 1 час и 49 минут. В следующем раунде Синнер сыграет против 37-летнего Адриана Маннарино (Франция, АТР №89), который сенсационно выбил 16-ю ракетку мира Томми Пола.

В еще одном матче второго круга американец Дженсон Бруксби обыграл представителя Франции Артюра Казо – 7:5, 6:1. Поединок запомнился удивительно длинным геймом, который длился 24 минуты и 20 секунд.

Во втором сете, при счете 1:0 в пользу Бруксби, теннисисты разыграли 40 очков, прежде чем определить победителя. В целом счет в гейме 17 раз становился равным. Казо имел 12 гейм-пойнтов, однако ни одного не реализовал, в отличие от американца, который с 7-й попытки взял брейк-пойнт.

В третьем круге Цинциннатти Бруксби сыграет с "нейтральным" россиянином Кареном Хачановым (АТР №12).