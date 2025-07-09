Янник Синнер и Бен Шелтон определили полуфиналиста Уимблдона-2025. Результат встречи и отчет о ней – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/4 финала

Янник Синнер (Италия, АТР № 1) – Бен Шелтон (США, АТР № 10) – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

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Синнер, имея первый номер в мировом рейтинге и на лондонском мейджоре, одержал уверенную победу над представителем США Шелтоном. Для этого Яннику понадобилось 2 часа 21 минута.

Только в первом сете на корте шла отчаянная борьба. Как следствие, судьба партии определилась только на тай-брейке, где Синнер значительно меньше ошибался, чем его соперник, который потерял четыре очка на своей подаче. Во втором и третьем сетах доминирование итальянца было ощутимым, что позволило ему победить во встрече с минимальным количеством сыгранных сетов.

Соперник Синнера по полуфиналу определится в поединке его земляка Флавио Коболли и серба Новака Джоковича.

Sinner's on song



The world No.1 takes down Ben Shelton in straight sets, 7-6(2), 6-4, 6-4 to reach the SF#Wimbledon pic.twitter.com/6McH2zd2kG — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

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