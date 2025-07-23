Феррара и физиотерапевт Джакомо Налди покинули команду Синнера в августе 2024 года, после того, как теннисист провалил тест на допинг. Однако итальянец решил вернуться к сотрудничеству с бывшим фитнес-тренером, сообщает ВВС.

Синнер, Алькарас и Джокович снялись с топ-турнира в Канаде – миллион долларов не соблазняет суперзвезд

"Умберто сыграл важную роль в развитии Янника на сегодняшний день, и его возвращение отражает новый акцент на преемственности и результативности на самом высоком уровне", – говорится в заявлении команды Синнера.

Напомним, итальянца было отстранено от тенниса на период с 9 февраля по 4 мая из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года. WADA признала, что Синнер не намеревался обманывать следствие, а само вещество не дало ему никакого преимущества для улучшения результатов.

Теннисист утверждал, что клостебол попал в его организм через физиотерапевта Джакомо Нальди, который делал ему массаж. Умберто Феррара заявлял, что предоставил спрей Налди для личного пользования и предупреждал не использовать его для Синнера.

Костюк не смогла прервать серию поражений – украинка вылетела в первом круге турнира в Вашингтоне