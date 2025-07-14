Накануне в Англии завершился Уимблдонский турнир, где в мужском финале Янник Синнер одержал непростую победу над Карлосом Алькарасом и впервые в карьере получил награду этого мэйджора. Как следствие, в новом рейтинге теннисистов итальянец добавил к своему активу 1600 очков, тогда как испанец потерял 700 пунктов из-за того, что не смог защитить трофей – теперь разрыв между первой и второй ракетками мира составляет 3430 баллов.

Синнер с камбэком уверенно одолел Алькараса и стал чемпионом Уимблдона – обошлись без эпической битвы

Полуфиналист турнира американец Тейлор Фритц поднялся на 4-ю позицию, а его земляк Бен Шелтон стал девятым и обновил личный рекорд. В топ-10 вернулся россиянин Андрей Рублев. Муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис опустился на одно место и теперь идет 49-м.

Среди украинцев Виталий Сачко после неудачного выступления в квалификации Уимблдона опустился с 210-й на 213-ю строчку. Олег Приходько и Александр Овчаренко прибавили +3 и занимают, соответственно, 335-е и 346-е места. Вадим Урсу после победы на 15-тысячнике в Кайсери стал четвертой ракеткой Украины и идет 425-м.

Рейтинг ATP (по состоянию на 14 июля):

1. Янник Синнер (Италия) – 12 030 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8 600

3. Александр Зверев (Германия) – 6 310

4. Тейлор Фритц (США) – 5 035 (+1)

5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 650 (-1)

6. Новак Джокович (Сербия) – 4 130

7. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 350

8. Хольгер Руне (Дания) – 3 340

9. Бен Шелтон (США) – 3 330 (+1)

10. Андрей Рублев (Россия) – 3 110 (+4)

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213. Виталий Сачко (Украина) – 259 (-3)

335. Олег Приходько (Украина) – 148 (+3)

346. Александр Овчаренко (Украина) – 142 (+3)

425. Вадим Урсу (Украина) – 107 (+22)

445. Алексей Крутых (Украина) – 99 (-6)

474. Эрик Ваншельбойм (Украина) – 88 (-6)

484. Юрий Джавакян (Украина) – 84 (-5)

Определены все победители Уимблдона-2025 – чемпионы-дебютанты, мультичемпионки и исторические британцы