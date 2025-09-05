Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, чуть не превзойдя рекорд Матса Виландера.

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер в 1/4 финала US Open-2025 в трех сетах разбил своего земляка Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2).

Синнер уничтожил Музетти, четырехчасовая битва Оже-Альяссима в 1/4 финала US Open (ВИДЕО)

Выигрыш у Музетти стал для Синнера 25-й победой в одном сезоне на турнирах серии Grand Slam. Янник стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удалось покорить такое достижение. Ему не хватило двух дней, чтобы стать абсолютным рекордсменом и превзойти результат Матса Виландера.

Самые молодые теннисисты с 25 победами на турнирах Grand Slam в одном сезоне

1. Матс Виландерс (Швеция) – 24 года и 7 дней (1988)

2. Янник Синнер (Италия) – 24 года и 8 дней (2025)

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 24 года и 88 дней (2010)

4. Новак Джокович (Сербия) – 24 года и 99 дней (2011)

5. Роджер Федерер (Швейцария) – 25 лет и 20 дней (2006)

Синнер, напомним, в январе 2025 года стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии, а в июле выиграл Уимблдон. На Ролан Гаррос Янник дошел до финала, где проиграл в пяти сетах испанцу Карлосу Алькарасу.

В полуфинале US Open-2025 Синнера ждет встреча с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Матч состоится в субботу, 6 сентября.

