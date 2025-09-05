Синнер установил историческое достижение на пути к защите титула чемпиона US Open
Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, чуть не превзойдя рекорд Матса Виландера.
Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер в 1/4 финала US Open-2025 в трех сетах разбил своего земляка Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2).
Синнер уничтожил Музетти, четырехчасовая битва Оже-Альяссима в 1/4 финала US Open (ВИДЕО)
Выигрыш у Музетти стал для Синнера 25-й победой в одном сезоне на турнирах серии Grand Slam. Янник стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удалось покорить такое достижение. Ему не хватило двух дней, чтобы стать абсолютным рекордсменом и превзойти результат Матса Виландера.
Самые молодые теннисисты с 25 победами на турнирах Grand Slam в одном сезоне
1. Матс Виландерс (Швеция) – 24 года и 7 дней (1988)
2. Янник Синнер (Италия) – 24 года и 8 дней (2025)
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 24 года и 88 дней (2010)
4. Новак Джокович (Сербия) – 24 года и 99 дней (2011)
5. Роджер Федерер (Швейцария) – 25 лет и 20 дней (2006)
Синнер, напомним, в январе 2025 года стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии, а в июле выиграл Уимблдон. На Ролан Гаррос Янник дошел до финала, где проиграл в пяти сетах испанцу Карлосу Алькарасу.
В полуфинале US Open-2025 Синнера ждет встреча с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. Матч состоится в субботу, 6 сентября.
Синнер признался, что защита титула на US Open-2025 его не интересует: "Остальное я контролировать не могу"