US Open-2025, хард, 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) (ATP №1) – Лоренцо Музетти (Италия) (ATP №10) – 6:1, 6:4, 6:2

Феликс Оже Альяссим (Канада) (ATP №25) – Алекс де Минаур (Австралия) (ATP №8) – 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4)

US Open: сенсационное поражение Свёнтек и прорыв Осаки в полуфинал (ВИДЕО)

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2025. Итальянец, который в прошлом году выиграл трофей в Нью-Йорке, уверенно одолел своего земляка Лоренцо Музетти, десятого сеяного. Поединок длился 2 часа и завершился со счетом 6:1, 6:4, 6:2. Это была третья очная встреча итальянцев, и Синнер одержал третью победу подряд над Музетти.

На пути к полуфиналу Синнер прошел Вита Копрживу, Алексея Попырина, Дениса Шаповалова и Александра Бублика, отдав лишь один сет в пяти матчах. Его следующим соперником станет канадец Феликс Оже-Альяссим, который в четвертьфинале переиграл Алекса де Минаура.

Эта победа вывела Синнера в восьмой полуфинал на турнирах Grand Slam, а также второй подряд. Янник имеет уникальную серию из 26 побед на хардовых мэйджорах. Он стал первым итальянцем в Открытой эре и первым игроком, рожденным после 1990 года, который вышел во все четыре полуфинала Grand Slam в одном сезоне.

В другом четвертьфинале канадский теннисист Феликс Оже Альяссим Феликс Оже Альяссим провел изнурительный поединок против восьмой ракетки мира Алекса де Минаура. Матч длился 4 часа и 13 минут и завершился победой Феликса в четырех сетах.

Для соперников это была четвертая очная встреча. Канадец в третий раз одолел австралийца. Победа над де Минауром стала для него третьей над представителем топ-10 мирового рейтинга на уровне Grand Slam.

Таким образом, Оже Альяссим впервые за четыре года пробился в полуфинал мэйджора. Для него это второй выход в четверку сильнейших на турнирах Grand Slam в карьере. В полуфинале Феликс сыграет против действующего чемпиона Янника Синнера.

Для де Минаура это поражение стало уже шестым в шести попытках в четвертьфиналах мэйджоров. Австралиец так и не смог преодолеть барьер выхода в четверку лучших.

Украинки на US Open-2025: Свитолина и Ко почти провалились, Костюк спасла рекордом