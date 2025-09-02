Янник Синнер победил Александра Бублика в матче 1/8 финала US Open-2025. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/8 финала

Янник Синнер (Италия, ATP № 1) – Александр Бублик (Казахстан, ATP № 24) – 3:0 (6:1, 6:1, 6:1)

Первая ракетка мира Янник Синнер уверенно расправился с уроженцем России Александром Бубликом. Итальянец победил представителя Казахстана в трех сетах с одинаковым счетом – 6:1.

Матч длился 1 час 23 минуты.

В следующем раунде на Синнера ожидает его соотечественник Лоренцо Музетти (ATP № 10), в матче с которым определится полуфиналист US Open-2025.

