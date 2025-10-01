Итальянец Янник Синнер стал победителем турнира серии АТР 500 в Пекине, обыграв в финале 19-летнего Лернера Тьена.

ATP 500. Пекин. Финал

Янник Синнер (Италия) – Лернер Тьен (США) – 2:0 (6:2, 6:2)

Синнер не испытал проблем в финале турнира ATP 500 в Пекине в матче против 52-й ракетки мира, 19-летнего американца Лернера Тьена.

"Мой лучший сезон": Алькарас прокомментировал победу на ATP 500 в Токио, который позволил стать в один ряд с легендами

Игра завершилась после двух сетов, которые завершились с одинаковым счетом – 6:2. Матч длился 1 час 14 минут. За это время Янник отдал Лернеру лишь 4 гейма. В итоге, итальянец завоевал 21 персональный трофей в карьере и третий в текущем сезоне.

Стоит добавить, что Синнер в прошлом году в финале турнира в Пекине уступил своему ожесточенному сопернику – Карлосу Алькарасу. Для Лернера Тьена это был первый финал в карьере.

Алькарас одолел Фрица и выиграл супертурнир в Японии – американец доигрывал матч с травмой