Итальянец Янник Синнер вышел в финал Мастерса, который проходит в Цинциннати, одолев француза Теренса Атмана.

ATP 1000. Цинциннати. Одиночный разряд. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия, 1) – Теренс Атман (Франция, 136) – 2:0 (7:6 (7:4 на тай-брейке), 6:2)

Первая ракетка мира остановил главную сенсацию турнира в Цинциннати, француза Теренса Атмана. Хотя первый сет получился сложным – Атман не уступал и довел дело до тай-брейка, но все же Синнер взял верх.

А вот второй сет прошел полностью под диктовку Янника, который победил соперника со счетом 6:2. Игра длилась 1 час 27 минут.

В соперниках в финале на Синнера ждет победитель противостояния Зверев – Алькарас. Добавим, что первая ракетка мира получил 12 подряд победу в целом, 10 подряд выигрыш на турнире в Цинциннати и 26 подряд победу на хардовых кортах.