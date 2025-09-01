Первая ракетка мира Янник Синнер ныне продолжает защищать титул победителя Открытого чемпионата США. 24-летний итальянец уже смог пробиться в четвертьфинал турнира, однако не только его удачная игра стала предметом обсуждения в последние дни.

Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, установив очередной невероятный рекорд

После победы в 3-м раунде над канадцем Денисом Шаповаловым, Синнер решил проверить свой телефон. На экране гаджета появилось изображение девушки, которую болельщики сразу же идентифицировали как Лайлу Хасанович. Это вызвало бурные обсуждения, поскольку спекуляции об их возможном романтическом увлечении уже давно распространялись в сети.

Интересно, что 25-летняя представительница Дании, которая имеет боснийского происхождения, уже появлялась на трибунах во время матчей Синнера на Уимблдоне и Ролан Гаррос. Сам итальянец старается не раскрывать подробности личной жизни, хотя незадолго до US Open признался, что влюблен.

Напомним, что Хасанович меньше чем полгода назад рассталась с автогонщиком Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. Синнер ранее встречался с теннисисткой Анной Калинской, бывшей девушкой австралийского теннисиста Ника Киргиоса, а также имел отношения с российской моделью Ларой Лейто, которая ранее встречалась с лауреатом Оскара Адриеном Броди.