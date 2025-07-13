Янник Синнер и Карлос Алькарас провели финальную встречу в одиночном мужском розриде. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, финал

Янник Синнер (Италия, АТР № 1) – Карлос Алькарас (Испания, АТР № 2) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 6:4

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Синнер и Алькарас встретились в пятнадцатый раз. Янник имел пять побед, а Карлос – девять. Свою последнюю на сегодня победу над итальянцем Алькарас одержал 8 июня этого года, когда в финале Ролан Гаррос выиграл в пяти сетах (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)) за 5 часов 29 минут.

Впрочем, историческое преимущество не гарантировало испанцу победу и на этот раз. А вот успех в первом сете сделал его ближе к желанному триумфу. Неудача Синнера не сильно расстроила – он на старте второй партии сделал брейк, получил преимущество и уверенно выиграл, сделав общий счет ничейным.

Третью партию Синнер снова выиграл и вышел вперед. Алькарас старался действовать без провалов, но чувствовалось, что это ему не всегда удается. Янник, в свою очередь, выглядел значительно более собранным. В таком состоянии он забрал себе и четвертый сет, выиграв и во весь матч.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy #Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

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